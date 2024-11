Isaechia.it - Grande Fratello, un concorrente lascerà la Casa: ecco quale sarebbe il vero motivo

Nelle prossime ore uno dei concorrenti dell’attuale edizione delpotrebbe decidere di abbandonare lae lasciare così il gioco e i suoi compagni di avventura.Stiamo parlando del ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, che nelle ultime ore ha confessato ai suoi coinquilini l’intenzione di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini.Enzo Paolo nel corso della serata di ieri è entrato in confessionale, dove vi è rimasto per diverso tempo e una volta uscito ha parlato con alcuni dei suoi compagni, apparendo piuttosto scosso e provato.Nonostante non si sappia ciò che il ballerino ha detto agli amici, Pamela Petrarolo è subito corsa ad abbracciare Turchi, e tra le lacrime ha affermato “Oddio no, poi è anche il compleanno mio”. Enzo Paolo ha cercato allora di consolare l’amica, ma è rimasto fermo sul suo proposito: “Mi dispiace, ho chiamato già tutti, è una cosa.