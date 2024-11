Gaeta.it - Giornata Mondiale del Vino in Moderazione: Celebrare il Consumo Responsabile

Facebook WhatsAppTwitter Si svolge oggi in tutto il mondo la seconda edizione del Wine in Moderation Day, un’iniziativa internazionale proposta dall’associazione Wine in Moderation, dedicata alla promozione di valori legati alconsapevole edel. L’evento si propone di sensibilizzare gli appassionati su come gustare ilin modo equilibrato, esaltando il piacere senza eccessi.Il significato del WiM DayLadel Wine in Moderation rappresenta un’importante occasione per richiamare l’attenzione sul fatto che il vero apprezzamento delsi ottiene assaporando ogni singolo momento. Il messaggio chiave di quest’anno è “Ilmigliore? Quello che puoi ricordare”, volto a incoraggiare una cultura della, dove ildiventa un compagno di esperienze che lascia ricordi vividi e significativi.