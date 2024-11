Gaeta.it - Forza Italia e Lega propongono modifiche significative al decreto fiscale per il 2024

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un emendamento diprevede l’allocazione di trentamilioni di euro per il pagamento degli straordinari delle Forze armate nel. Questo provvedimento mira a sostenere le esigenze operative del personale militare e a garantire che i finanziamenti necessari siano impiegati efficacemente. Allo stesso tempo, si stanno discutendo anche altre proposte bipartisan relative a settori come quello della birra artigianale e del contratto di trasporto ferroviario.Finanziamenti per le forze armateIl provvedimento da trentamilioni di euro si inserisce in un contesto di crescente bisogno di risorse per le Forze armate. Alla base di questa decisione vi è l’esigenza di garantire che il personale militare riceva una remunerazione adeguata per le prestazioni di lavoro straordinario.