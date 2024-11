Eccellenza / Il programma e gli arbitri della 10^ giornata

Leggi l'articolo completo su .com

Maceratese-Montefano sfida mai banale. Per i Portuali “mission impossible” a Montecchio. Chiesanuova-Osimana antipastofinale di Coppa di dicembre?Vallesina, 08 novembre 2024 – Continua passando al vaglio il suo decimo atto l’operazioneMarche.La domenica in arrivo scandirà il pomeriggio delle sedici protagoniste a partire dai due orari delle 14.30 e delle 15.00. Nella prima fascia oraria avranno occasione di dire la loro le due capoliste Chiesanuova e K Sport Montecchio. Entrambe in casa rispettivamente contro Osimana e Portuali. Nel primo caso i treiesi al “Sandro Ultimi” ospiteranno un’altra papabilissima per la finale di Coppa Regionale. I senza testa, come i biancorossi, hanno infatti vinto il primo attosemifinale in casa dell’Urbania. Uno spunto che mette in chiaro l’alto coefficiente qualitativosfida in vista considerando anche il cammino ultra-positivo di entrambe in campionato.