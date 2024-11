Spazionapoli.it - “È riuscito a convincere Conte”, il lavoro è stato straordinario: spunta un retroscena sul calciatore

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Antonioha cambiato idea su unazzurro. Quest’ultimo, èl’allenatore del Napoli in pochissime settimane. L’inizio di stagione del Napoli èfin qui molto importante. Nonostante il ko pesante contro l’Atalanta, gli azzurri continuano a guidare la classifica della Serie A con un punto di vantaggio sull’Inter. Domenica, però, è in programma il big match a San Siro che potrebbe cambiare le carte in tavola. Infatti, Antoniosi aspetta una prestazione molto importante da parte dei suoi uomini che dovranno provare a conquistare punti importanti. L’allenatore azzurro lo sa, motivo per il quale vorrà tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. Quest’ultimi, hanno già dimostrato di rispondere ai “comandi” del tecnico, e anche a San Siro faranno ciò.Tra i calciatori più importanti in questo inizio di stagione spicca il nome di Matteo Politano.