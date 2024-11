Quotidiano.net - È ’Barbourmania’. La mitica giacca affascina i giovani

Chi ama semplificare le cose parla di una riscoperta del Barbour, la famosacerata emblema massimo dell’english style, dopo l’uscita di ’The Crown’, la serie televisiva dedicata a Elisabetta II del Regno Unito e alla famiglia reale britannica. Una spiegazione fascinosa ma un po’ banale perché nei fatti laBarbour ha sempre fatto la storia della moda, fin dal primo modello realizzato nella fabbrica a South Shields ai confini con la Scozia da James Barbour nel 1894. Poi negli anni Trenta, nel dopoguerra per la caccia e l’equitazione, negli anni Ottanta per una generazione di ribelli intelligenti. Fino a oggi che continua a essere indossata da re, regine, principi e prinicipesse in Grand Bretagna, nobili in tutto il mondo, borghesi senza nostalgia, star dello showbiz. L’azienda oggi è nelle mani di Dame Margaret Barbour e sua figlia Helen, quinta generazione della famiglia, che si impegnano quotidianamente per la trasmissione dei principi che da sempre hanno caratterizzato il brand: robustezza ed eccellenza.