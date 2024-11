Linkiesta.it - Cronaca della morte annunciata del governo Scholz

Mercoledì sera iltedesco è entrato ufficialmente in crisi. Dopo un incontro al vertice fra i leader dei tre partiti che compongono la maggioranza – Socialdemocratici (Spd), Verdi (Grünen) e Liberali (Fdp) – il Cancelliere Olafha congedato il suo ministro delle Finanze e leader del Fdp, Christian Lindner, aprendo di fatto la crisi di. Non è un fulmine a ciel sereno. Da mesi ormai le tensioni nella maggioranza erano palesi, con continui scontri e compromessi dell’ultimo minuto che, in realtà, lasciavano ai contraenti più frustrazione che altro. Le difficoltà di questa coabitazione erano sempre più evidenti per l’elettorato tedesco, insofferente a unormai da tempo precipitato in una spirale di impopolarità di cui non si vede la fine. In tutti i sondaggi i tre partitimaggioranza ottengono risultati disastrosi, un dato particolarmente evidente per i liberaliFdp, che nelle rilevazioni rimangono bloccati fra il tre per cento e il 4,5 per cento, dunque sotto la soglia del cinque per cento che garantisce l’ingresso nel Bundestag, il Parlamento Federale.