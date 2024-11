Formiche.net - Così l’Algeria si fa largo nella geopolitica di Ue e Nato. Parla Calovini

Algeri ha ospitato un incontro tra i rappresentanti delmento e del governo algerino e una delegazione congiunta con gli organismi che fanno capo all’Assembleamentare della, tra cui membri delle Commissioni Difesa ed Esteri assieme a ricercatori, professori universitari e rappresentanti della società civile algerina. Per l’Italia era presente il deputato di FdI, Giangiacomo, vicepresidente del Gruppo Speciale Mediterraneo (Gsm).Qui AlgeriAl centro del meeting i temi più pregnanti dell’attualità internazionale, come la situazione nel Mediterraneo, nel Medio Oriente e come la decolonizzazione, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, nonché le sfide politiche, economiche e di sicurezzaregione sahelo-sahariana e il cambiamento climatico.Nel corso di questo incontro, il presidente del Gsm, il deputato popolare spagnolo Fernando Gutierrez, ha sottolineato “l’importanza di un’azione comune per trovare soluzioni alle crisi persistenti nel Mediterraneo”, insistendo “sul ruolo centrale e strategico ruolo svolto dalper consolidare la sicurezza e la pace internazionale, rafforzare la sicurezza energetica e lottare contro l’immigrazione clandestina senza trascurare l’aspetto umanitario della questione”.