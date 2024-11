Atletica Mei | Per noi l’overtourism non esiste vorremmo sempre gli impianti pieni

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Grazie all’innovazione tecnologica stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione nell’, e questa rivoluzione cambia anche il modo di assistere allo sport, il cosiddetto turismo sportivo. Dobbiamo rendere il soggiorno di chi va a vedere una manifestazione sportivapiù piacevole”. Queste le parole del presidente della Fidal, Stefano Mei, intervenendo al forum sul turismo in svolgimento a Firenze. “Per noinonavere glidipiù– ha aggiunto Mei – Non ci lamenteremo mai del. Dobbiamo inoltre lavorare di equipe. Gli Europei didel 2024 sono stato un grande successo portando a casa un grande lavoro ed avendo un obiettivo comune in mente”. “Anche noi stiamo cercando di utilizzare l’Intelligenza artificiale per renderepiù i nostri eventi appetibili”, ha concluso Mei.