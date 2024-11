Iltempo.it - Arresti e accuse, l'Iran voleva eliminare Trump: il piano sventato dall'Fbi

Un attentato per uccidere Donaldprima delle presidenziali sarebbe stato'Fbi, l'agenzia federale per la sicurezza interna e antiterrorismo. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso note lepenali relative a un complottoianodal Bureau. Il complotto aveva come obiettivo l'omicidio diprima delle elezioni presidenziali che si sono tenute questa settimana e che lo hanno incoronato presidente sulla candidata democratica Kamala Harris. Una denuncia penale, depositata presso il tribunale federale di Manhattan, sostiene che un ufficiale senza nome della Guardia Rivoluzionariaiana abbia dato istruzioni a un contatto lo scorso settembre per mettere a punto unper sorvegliare e infine uccidereentro sette giorni. Secondo quanto riportato dal network Abc, tre persone sono state accusate in merito al presunto complotto per assassinare il presidente eletto che riguarderebbe diversi dissidentiiani.