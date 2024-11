Ilfattoquotidiano.it - “Anni fa Donald Trump mi voleva, ma io ho detto di no. Oggi mi fidanzerei con lui. A me piacciono gli uomini così pancettosi”: Lory Del Santo First Lady mancata

La storia ormai è nota e la stessaDello ha raccontato in diverse occasioni. L’attrice e regista ha incontratofa l’attuale presidente americano. I due si sarebbero incontrati in un ascensore dellaTower di New York e lui la notò, le chiese il numero di telefono e poi andò a trovarla e passarono del tempo insieme. Quando lei però tornò in Italia decise di non richiamarlo.“Le porte erano aperte – ha spiegato Dela ‘Un giorno da pecora‘ – ma non l’ho voluto io.invece misubito conperché lui è uno che lavora, io amo lavorare, sarei impegnata”. Il succo del discorso è cheDel, se il destino si fosse mosso diversamente, sarebbe potuta diventare la, accanto a: “Come Melaniaavrei scelto di indossare un talleur, attillato però.