Ilfattoquotidiano.it - “100 di questi anni”: il film comico ad episodi con Papaleo, Gerini, Leo e Bruno celebra un secolo di vita dell’Istituto Luce

Rocco, Claudia, Sydney Sibilia, Michela Andreozzi, Edoardo Leo, Massimiliano. Una carrellata di cinema italiano, davanti e dietro la macchina da presa, in un’unica opera cinematografica. S’intitola 100 died è unpresentato all’ultima Festa di Roma perre i cento. L’istituzione statale (oggi s.p.a. ndr) sorta come contenitore cine-documentaristico per la propaganda di regime nel Ventennio fascista e, con la fine della dittatura mussoliniana, trasformato in ricco archivio storico che detiene un patrimonio di oltre 4mila titoli girati fino al 1998. 100 diè il classico mosaico dicomici come tradizione del cinema italiano vuole, unito sotto un minimo comune denominatore.Qui, ci sembra, un disinvolto, creativo, curioso uso proprio di quel materiale d’archivio presente all’Istituto Nazionale; materiale popolare in forma di divertenti reportage di costume, interviste, spot, stralci di eventi mondani.