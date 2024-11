Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2024 ore 09:15

DEL 7 NOVEMBREORE 09.05 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULAREIN INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E BUFALOTTAA SEGUIRE CODE A TRATTI, MA PER TRAFFICO INTENSO DALLA CASILINA ALL’OSTIENSEIN ESTERNA ALTRO INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA SALARIA ALLA CASSIACON RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA VEIENTANA, CODE A PARTIRE DA VIA DELLA GIUSTINIANARIENTRIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO DALLA-FIUMICINO ALL’APPIA, POI RALLENTAMENTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINARESTA INTENSO IL TRAFFCO IN ENTRATA ACODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E Più AVANTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI,AUTO IN CODA SULLA FLAMINIA E SALARIARISPETTIVAMENTEDA LABARO A VIA TUSCANIA E DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALITUTTO VERSO IL CENTROFILE SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BISNELL’ORDINEDA VIA MONTE CERVIALTO A VIA POGGIO FIORITO IN DIREZIONE RACCORDO ANULAREALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESEVERSO LA NOMENTANACODE IN SENSIBILE DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO, ORA LOCALIZZATE DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOE CENTROSULLA-FIUMICINO CODE A TRATTI DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EURIN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-, RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA, LA CIRCONE È TORNATA REGOLARE IN DIREZIONEDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ è TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral