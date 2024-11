Donnapop.it - Un’altra brutta notizia per Barbara D’Urso: Carlo Conti non la vuole a Sanremo 2025, l’affondo

non sarà co-conduttrice del Festival diha fatto un passo indietro, ma cosa è successo?Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro che di una possibile partecipazione dell’ex volto Mediaset al grande evento di Rai Uno; sembrava che le trattative frafossero nell’aria, ma a quanto pare non è così. Perché? Le ultime indiscrezioni arrivano da Novella 2000.Roberto Alessi, Direttore della testata, ha fatto alcune rivelazioni sulla possibilità di vedere realmente la conduttrice al Festival di. Cosa ha detto? Sui social ha raccontato di aver sentito personalmentee quest’ultimo avrebbe confermato chenon rientra affatto fra le sue scelte per la co-conduzione.NON sarà al Festival diL’esordio disul palco del Teatro Ariston, quindi, dovrà attendere.