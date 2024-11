Lopinionista.it - Su RaiPlay e Rai Yoyo i nuovi episodi della serie animata in cui Milo e i suoi amici esplorano il mondo delle professioni

Leggi l'articolo completo su Lopinionista.it

ROMA – Arrivano sue Raiseconda stagione di, lache ha conquistato bambini e famiglie in Italia e in oltre 170 paesi nel. Appuntamento da venerdì 8 novembre, in boxset, sue da lunedì 11 novembre, tutti i giorni, alle ore 9, su Rai. Prodotta nel 2021 da DeAPlaneta Entertainment e Fourth Wall e lanciata in Italia nel 2022,è diventata un punto di riferimento per i più piccoli, grazie al suo messaggio positivo di curiosità, scoperta e inclusione e ora presenta aifan idedicati ad altrettantecome il cowboy, il detective, il cacciatore di tesori, il biologo marino, l’astronomo, il giocatore di basket, il casaro, l’idraulico, lo stilista, l’autista di autobus, lo scultore, il gelataio, il ristoratore, il portiere d’albergo e tanti altri.