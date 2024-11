Nerdpool.it - Stranger Things 5 – i titoli degli episodi anticipano un’altra “sparizione”: chi sarà?

Mercoledì mattina Netflix ha fatto una grande sorpresa, dando il via alla celebrazione annuale delloDay e rivelando idella quinta e ultima stagione dello show di successo. I fan hanno atteso con ansia qualsiasi informazione su5, che è stato avvolto nel mistero negli ultimi due anni. Non sappiamo ancora molto, ma ihanno tolto il sipario abbastanza da spingere i fan a teorizzare ancora una volta, soprattutto per quanto riguarda il secondoo della stagione.Il titolo dell’o 2, che è stato per metà oscurato da Netflix nel teaser di rivelazione, è quello che ha fatto sollevare più di un’ombra. Il secondoo si intitola “The Vanishing of .” (La scomparsa di .), con il nome di un personaggio sfocato.