Inter-news.it - Spinaccè: «Avevo pensato al gol prima di dormire, fai esperienze»

ha segnato una delle quattro reti con cui l’Intervera ha battuto l’Arsenal ieri in Youth League. Il giovane attaccante, classe 2006, ha poi espresso tutta la sua gioia.ESPERIENZA DIVERSA – L’Intervera ieri ha giocatodellaSquadra e sempre contro l’Arsenal. Vittoria netta per 4-1 per i ragazzi di Andrea Zanchetta, che in Youth League si confermano sempre temibili e molto difficili da controbattere. Le parole ai canali ufficiali del club di Matteo, che ha pure segnato una rete. Le sue dichiarazioni: «Una rete che ci voleva, laquest’anno in Youth League.di andare a letto citanto, sono contento sia arrivata e di aver aiutato la squadra. Giocare qui fa fareche in campionato non ci sono e poi assolutamente tutto quello che affrontiamo qua in campo dobbiamo riportare la stessa cattiveria in campionato».