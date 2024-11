Sos funghi killer esperto | Già 4 morti e più intossicazioni dell’anno scorso

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Piogge intense e prolungate, tanta umidità, poi il ritorno del sole. Per chi si diletta nella raccolta diquesta sequenza meteo è un richiamo, un invito ad andar per boschi. Ma i giorni dei ‘fungiatt’ non sono ancora finiti e già si contano i primi danni da intossicazione. Dunque attenzione ai sintomi. “Quattro, un trapianto di fegato: sono già dati preoccupanti dal punto di vista medico”, osserva all’Adnkronos Salute Carlo Locatelli, direttore del Centro antiveleni e tossicologico Maugeri (Pavia), una struttura di riferimento a livello nazionale, che viaggia al ritmo di 105mila consulenze l’anno di cui oltre l’80% per ospedali del Servizio sanitario nazionale. “Da quando è cominciato il periodo dei, con il nostro centro abbiamo seguito finora all’incirca 600 casi di intossicazione.