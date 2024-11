Gaeta.it - Sequestrati cantiere di Scalo House: indagini sulla gestione urbanistica a Milano

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’inchiesta che ha portato al sequestro del maxidisi inquadra in un contesto più ampio didella città. Oltre all’operazione di oggi, sono state condotte anche perquisizioni, tra cui quella all’ex assessore all’del Comune di, l’avvocato Ada Lucia De Cesaris. Al momento, De Cesaris non risulta indagata, ma l’inchiesta si sta ampliando e sta attirando l’attenzione degli inquirenti.Lesull’ex assessore e il progetto di via LamarmoraLa perquisizione effettuata presso la residenza di De Cesaris è parte di un altro procedimento investigativo, come evidenziato negli atti ufficiali. Questo è relativo al progetto immobiliare di via Lamarmora, un’iniziativa che ha destato particolari attenzioni e sollevato questioni nell’ambito della giustizia milanese.