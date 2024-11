Gaeta.it - Sentenza del Consiglio di Stato: Tripodi confermato nel Consiglio Regionale del Lazio

Facebook WhatsAppTwitter Orlando Angelo, consiglieredi Latina ed esponente di Forza Italia, esprime soddisfazione per la recentedeldiche conferma il suo diritto a mantenere il seggio neldel. Questa decisione arriva in seguito al rifiuto del ricorso presentato dal suo ex compagno di partito Pasquale Ciacciarelli, attualmente assessoredella Lega, il quale contestava l’assegnazione del seggio.Lache cambia tuttoLa decisione deldiè stata accolta con entusiasmo da, il quale ha sottolineato l’importanza di questa, definita definitiva e inappellabile. In una nota, il consigliere ha dichiarato: “Questarappresenta il riconoscimento di un percorso che ho affrontato con fiducia nelle istituzioni e rispetto per i principi della democrazia e della giustizia”.