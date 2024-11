Gaeta.it - Scoperta di fuochi d’artificio illegali a San Marcellino: arrestato un giovane del posto

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Qualiano stanno mettendo in luce un traffico illecito die materiale esplosivo nella provincia di Caserta. Un recente blitz ha portato alladi un ingente quantitativo di esplosivi nella zona di San, rivelando le dimensioni di un fenomeno che sta allarmando le autorità locali.Il blitz e ladi materiale esplosivoL’operazione ha avuto luogo in un’abitazione a San, un comune situato nella provincia di Caserta. I Carabinieri, grazie a informazioni raccolte in precedenza, hanno effettuato una perquisizione mirata. Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno perlustrato attentamente il box di un’abitazione, dove hanno rinvenuto una considerevole quantità di