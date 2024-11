Terzotemponapoli.com - Ruben Maldonado: “Napoli, con Conte puoi ambire al tricolore!”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

: “, conal, Buongiorno è fortissimo, Lobotka è il faro del, massima fiducia a Lukaku e McTominay, ex difensore del, ha rilasciato un’intervista a “Magazine”. Queste le sue parole:–primo in classifica, ti aspetti una reazione domenica a Milano in occasione di Inter-dopo la sconfitta allo Stadio Maradona per 3-0 contro l’Atalanta?“Contro l’Atalanta, ilha giocato male. Mi aspetto una reazione domenica a Milano contro l’Inter da parte degli azzurri. Dopo un ko possono nascere dei dubbi, ma va ricordato che ilè primo in classifica, gioca una partita importante a San Siro contro la seconda. E’ una buona opportunità per dare un segnale forte e soprattutto per non farsi scavalcare.