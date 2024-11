Lanazione.it - Regolamento del Palio, si cambia. Fabio: "Commissione a fine mese"

Si fanno attendere le proposte di sanzione per quattro fantini e cinque Contrade per i Palii di luglio e agosto. Grande la curiosità del mondo contradaiolo, anche alla luce del botta e risposta fra Lupa e Istrice, sul metro che sarà utilizzato per valutare gli addebiti già notificati e da cui gli accusati si sono difesi. Non è un segreto poi che nell’ambito del Magistrato i priori hanno affrontato il tema della giustizia paliesca alla luce di quanto previsto neldel. Proprio in tale contesto si inserisce l’annuncio da parte del sindaco Nicolettadel via alladi studio. Per ildel, appunto. "In questi mesi – spiega – come amministrazione comunale abbiamo avvertito la necessità di valutare possibili modifiche al, raccogliendo anche istanze arrivate dal mondo delle Contrade.