Anteprima24.it - Pietrelcina, il Presidente Lombardi incontra il Sindaco Mazzone per la valorizzazione turistica in vista del Giubileo 2025

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’imminente apertura dell’Anno Giubilare si è svolto, presso la Rocca dei Rettori, un incontro i tra ildi, Salvatore, e ildella Provincia di Benevento, Nino.Durante il colloquio sono state poste le basi per una collaborazione strutturata tra i due enti avente come obiettivo di promuovere in modo sinergico lo sviluppo turistico e culturale dell’intero territorio provinciale, nella consapevolezza della profonda valenza spirituale e sociale del Giubileo. La Provincia di Benevento ha manifestato la volontà di adottare misure concrete e tempestive volte a favore l’accoglienza di un crescente flusso di turisti attesi sul territorio in particolare nei Luoghi di San Pio.Attraverso un’azione coordinata e mirata, verranno implementati interventi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi di accoglienza, con particolare attenzione alle esigenze dei visitatori e alladelle peculiarità locali.