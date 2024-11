Metropolitanmagazine.it - Paul McCartney, il 7 novembre 1969 la copertina di un noto magazine metteva fine al giallo sulla scomparsa del bassista dei Beatles

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

il 7veniva immortalatodi Life, insieme alla moglie Linda nella loro fattoria in Scozia, mettendo a tacere i rumours circolanti sulche lo davano per morto., 55 anni fa la celebrecon la famigliacover del, il beatle e la sua famiglia appaiono in uno scatto in bianco e nero insieme al titolo “è ancora con noi”. Macca in quell’occasione, lanciava la bombadel quartetto “La storia deiè finita“, anche se la band non aveva annunciato ufficialmente la, ma erano per l’appunto già separati. Gli sforzi del management hanno portato ripercussioniband, in particolare suche è andato in Scozia per fuggire da tutto. La troupe della rivista Life ha dovuto fare molte ricerche per trovare la fattoria del musicista, ed in un primo momento l’artista li aveva respinti.