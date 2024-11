Tvpertutti.it - Paolo Bonolis in Rai con programma? Avanti un Altro chiude: retroscena

potrebbe essere pronto a fare un clamoroso ritorno in Rai, lasciandosi alle spalle l'esperienza ventennale a Mediaset. La recente notizia della sua partecipazione come giurato alla finale di Tale e Quale Show su Rai1 ha dato ulteriore linfa alle voci su un possibile rientro del conduttore nella televisione di Stato. Il suo ritorno in Rai sarebbe un cambiamento significativo, in particolare se consideriamo la centralità diin programmi storici di Mediaset, comeune Ciao Darwin.Le indiscrezioni di un passaggio dialla Rai circolano da tempo e sembrano sempre più concrete. Le trattative tra il conduttore e Viale Mazzini sono in corso da mesi e gli accordi potrebbero essere vicini a una conclusione.avrebbe già espresso il desiderio di tornare in Rai, un ambiente che lo affascina e che gli offrirebbe la possibilità di esplorare nuove opportunità, tra cui una possibile versione rinnovata de Il Senso della Vita, uno dei suoi progetti più amati e acclamati, ma che non ha trovato più spazio a Mediaset.