Universalmovies.it - Outer Banks | La serie tv avrà una quinta stagione, sarà l’ultima

Leggi l'articolo completo su Universalmovies.it

Netflix ha scelto di rinnovare per unalatv, nello stesso tempo ha confermato che.L’annuncio del rinnovo è arrivato in occasione del lancio della seconda parte della quarta(da oggi su Netflix). Il successo diha sorpresa un po’ tutto l’ambiente, con i tre produttori esecutori/creatori (Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke) che di recente hanno anche fatto menzione ai fan (via Variety) delle fonti di ispirazione:All’epoca, sette anni fa, sembrava impossibile riuscire a realizzare un progetto così, di ben cinque stagioni, ma eccoci qui, alla fine della nostra quarta, che è stata anche la più lunga e dura, ma anche la più gratificante da produrre.Lasi conclude con un episodio lungometraggio, che pensiamo sia il nostro episodio migliore e più potente.