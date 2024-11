Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi: "Rete scolastica, non ci saranno fusioni o accorpamenti"

Unapotenziata, moderna, attenta al cambiamento della società. Così il presidente della provincia di Fermo, Michele, parla della programmazione dellae dell’offerta formativa 2025/26 che ha concluso il suo iter in consiglio provinciale: "Abbiamo chiesto l’attivazione di indirizzi di studio ritenuti strategici per questo territorio. Non abbiamo provveduto a soppressioni odi istituzione scolastiche – continua il Presidente Michele– in quanto il serio e costruttivo lavoro fatto dalla Provincia in questi anni con gli amministratori locali, le scuole, le associazioni sociali e di categoria permettono oggi di rispettare i parametri numerici richiesti dalla normativa nazionale. Parametri non rispettati da altre realtà". "Il documento approvato dal Consiglio Provinciale – precisa il Consigliere delegato, Massimo Tramannoni – è rispondente alle esigenze dei cittadini, degli amministratori e del mondo imprenditoriale".