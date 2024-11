Ora sai che devi fare Donald Trump il commento di Heather Parisi dopo le elezioni vinte

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

commenta la vittoria di. A modo suo. Se fino a qualche anno fa la ballerina e showgirl era apprezzata e molto amata in Italia, negli ultimi tempi le sue dichiarazioni hanno spesso diviso il pubblico. Come quando si diceva contraria ai rimedi farmaceutici contro la pandemia: “La libertà di scegliere come curarsi è un diritto irrinunciabile per ogni cittadino, è una rottura di palle solo per chi ha spento il proprio cervello”.Come tutti sanno martedì 5 novembre si sono tenute lepresidenziali americane. Il repubblicatoha sconfitto la democratica Kamala Harris conquistando 295 grandi elettori (50,9% dei voti) contro 226 dell’avversaria (47,6%).non ha nascosto la sua gioia per questa vittoria del tycoon newyorkese, che già dal 2017 al 2021 era stato presidente degli Usa.