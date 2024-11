Panorama.it - Noi, condannati dall'amianto

«Anna Maria si è messa tra le mie braccia e si è spenta pian piano». Le parole di Salvatore Cimmino arrivano asciutte, raggelanti. È il racconto di un marito che, un giorno dopo l’altro, ha visto morire la moglie a causa di un mesotelioma per esposizione all’. Una malattia che non lascia scampo, ma in questo caso ha un colpevole. Infatti l’Inail, l’Istituto nazionale sugli infortuni sul Lavoro, ha riconosciuto la natura professionale della neoplasia, confermando che per dieci anni Anna Maria aveva respirato inconsapevolmente la sua condanna, mentre lavorava nella mensa della Centrale Enel di Civitavecchia - Torre Valdalica Sud.L’inchiesta a puntate di Panorama continua a far luce su un dramma sociale troppo spesso nascosto dietro un muro di omertà. Centri come Broni e Casale Monferrato, l’uno in provincia di Pavia l’altro di Alessandria, restano simboli di un inquinamento che non è rimasto confinato alle fabbriche ma è penetrato nelle case, contaminando le famiglie degli operai per mezzo dei vestiti impregnati di quel materiale.