Puntomagazine.it - Navigare: il Salone Nautico Internazionale di Napoli, dal 9 al 17 novembre a Mergellina

L’evento, con ingresso gratuito al pubblico e con la possibilità di provare le barche, ospita il gotha dei brand della produzione nautica italiana e dei motori marini, 72024 – Sarà inaugurata sabato 9, a, la 38ª edizione del. Alla cerimonia di apertura, prevista alle ore 11, prenderanno parte le Autorità istituzionali e quelle delle Forze Armate. Ildi, organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), che aprirà al pubblico un’ora prima (10,00), presenta quest’anno diverse novità che il pubblico, fissando un appuntamento con l’espositore, potrà concedersi il piacere di provare con un tour nel golfo partenopeo.Un villaggio in banchina, con ben 18 stand, farà da cornice ed accoglienza per l’intera esposizione presentando diversi prodotti, si va dall’accessoristica nautica ai charter, dai motori marini con i brand Honda, Suzuki, Yamaha e Mercury, ai servizi di settore come le scuole nautiche e le aziende di rimessaggio.