Marcia Stano in Giappone per un periodo di allenamenti | Tanta voglia di arrivare a Los Angeles 2028

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Roma – Massimopunta ai prossimi impegni nazionali e internazionali dell’atletica azzurra e si trasferisce per due settimane in, per gli. Il campione olimpico di Tokyo 2020, campione mondiali di Eugene e campione europeo di Roma, che vive a Ostia, avrebbe voluto chiudere la carriera ai Mondiali di Tokyo nel settembre del 2025, se a Parigi fosse arrivata la seconda medaglia d’oro a cinque cerchi nella. Tuttavia, sposta la lancetta del termine avventura agonistica fino a Los. E lo dice direttamente lui, come riporta fidal.it: “Sarebbe stata l’ultima gara della mia carriera se l’Olimpiade di Parigi fosse andata come desideravo, e invece mi restadifino ai Giochi di Los”. Iltore pugliese delle Fiamme Oro partirà per l’oriente il 10 novembre e decollerà verso i 1900 metri di Kunming, nella provincia dello Yunnan, conosciuta come ‘la città dell’eterna primavera’ per il clima mite, ideale per glidegli atleti di alto livello.