Maltrattamenti maestra indagata | Schiaffi e pizzicotti agli alunni

Reggio Emilia, 7 novembre 2024 – Bambini che sarebbero stati afferrati per il braccio, stretti o tirati per la ma. Quaderni presi e sbattuti. Compaiono anche, e un pizzicotto,allievi nella descrizione generale delle presunte condotte aggressive attribuite a unadelle scuole elementari in un paese della Bassa, una 50enne che ora figuraper l’ipotesi di reato diverso nove piccoli studenti. Come anticipato dal Carlino, il fascicolo d’inchiesta, seguito dal pubblico ministero Francesco Rivabella Francia, è in fase di indagini preliminari ed è stato aperto a seguito della denuncia sporta da una madre: le vicende al centro degli accertamenti investigativi sarebbero avvenute durante l’intero anno scolastico 2023/2024. L’insegnante non risulta destinataria di misure interdittive relative al suo lavoro, emesse in ambito penale; circa sei mesi fa, secondo quanto emerge dalle carte, era stato invece avviato dall’ufficio scolastico regionale-ambito territoriale di Reggio (che fanno capo al ministero dell’Istruzione) un procedimento disciplinare a suo carico, poi sospeso in attesa dell’esito del filone giudiziario.