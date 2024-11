Ilfattoquotidiano.it - L’Ufficio parlamentare di bilancio conferma: con il “nuovo” taglio del cuneo previsto in manovra 800mila lavoratori ci perderanno

Adesso loanchedi(Upb): con ilmeccanismo di riduzione delfiscale contenuto nelladel governo Meloni saranno in molti a vedersi ridotte le buste paga. Circaitaliani subiranno una perdita significativa, in media circa 380 euro, ha scritto l’Upb nella memoria preparata per l’audizionesulla legge di. Altri 12,2 milioni non vedranno cambiamenti. Ad avere invece un sostanzioso vantaggio saranno in 5,7 milioni: si tratta per buona parte – 3,7 milioni di individui – di persone che fino a quest’anno non hanno beneficiato della decontribuzione, quindi sono nella fascia tra i 35mila e i 40mila euro di reddito.Ma chi è il prototipo del contribuente che perderà soldi? Non parliamo certo di paperoni, anzi i più penalizzati sembrano concentrarsi proprio nelle fasce basse.