Lanazione.it - Lucchese, cercasi gol scaccia-crisi. E serve sfatare il tabù del Porta Elisa

Se vale, più che mai in questo momento particolare della stagione, il concetto espresso a più riprese dall’allenatore Gorgone, che ad andare in campo devono essere i giocatori che stanno bene al cento per cento, sabato contro il Legnago, fanalino di coda del girone, non dovrebbero giocare Sabbione e Tumbarello. I due rossoneri, infatti, hanno rito fastidi muscolare, sia pur lievi. Ancora out sia Gasbarro che Fedato, che sono entrati nell’ultima settimana di terapia. Potrebbero essere disponibili per la trasferta di Terni, ma è ancora presto per dirlo. Da segnalare infine che Visconti ha accusato qualche linea di febbre, per cui anche lui è in forse per sabato. Alla luce del "bollettino" diramato dalla società, contro la squadra veneta, reduce dal pari contro il Perugia, mister Gorgone ha scelte abbastanza obbligate in difesa e centrocampo, mentre in attacco sono tutti "abili e arruolati", come si dice, sia Costantino, che Magnaghi, che Sasanelli e Selvini.