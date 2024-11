Ilnapolista.it - Lobotka non gioca dall’ultima sosta nazionali ma la Slovacchia lo convoca lo stesso

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

to dallaper la partita contro Svezia e Estonia. Calzona, ct dellaed ex allenatore del Napoli, lo ha chiamato per le partite di Nations League contro Svezia e Estonia nonostante il centrocampista del Napoli non giochi proprioper leha infatti rimediato un infortunio muscolare contro l’Azerbaijan che lo ha tenuto in infermeria per quasi un mese e ancora oggi è in dubbio per la prossima partita di campionato contro l’Inter. Conte è stato costretto a fare a meno di lui per diverse partite cruciali (Milan, Atalanta e forse Inter), ora rischia di vederlo partire con la speranza che torni senza infortuni.Leggi anche: Il Napoli perde? Esce in Nazionale per un problema al flessoreStessa speranza che accompagna il viaggio di Kvaratskhelia verso la Georgia, anche l’attaccante è statoto dalla sua Nazionale per le partite di Nations League contro Ucraina e Repubblica Ceca.