Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-3, 2-3, WTA Finals 2024 in DIRETTA: azzurre all’inseguimento nel 2° set

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Di poco larga la risposta di dritto in allungo di. Si è materializzato ciò che temevamo.40-30 Altro errore in risposta di.30-30 Bravacon il rovescio al volo dopo il servizio.15-30 Non risponde sulla seconda di dritto Jasmine.0-30 Per fortuna esce di poco il lob di.0-15 UUH! Fulminante dritto di, una freccia addosso a!2-2 Eh, niente da dire. Bravaqui. Passa di dritto lungoriga unapiuttosto dormiente e ottengono in break le rivali.40-40 NOO! Cos’aveva fatto Sara! Un miracolo in demi-volèe. La chiusura da sopra la rete poteva essere migliore, ma poi lo smash sulla riga dibeffa le. PUNTO DECISIVO, in tutti i sensi.40-30 FAVOLOSOOOOOO Approccio al volo di! Che fa addirittura serve&volley e conquista da sola un punto VITALE!30-30 Incredibile, non risponde di dritto