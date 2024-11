Ilfattoquotidiano.it - L’allenatore si abbassa i pantaloni e “mostra le terga agli avversari”. La difesa della società: “Falso, c’era la mutanda” – Domeniche bestiali

Visioni o visuali. Le, si sa, non sono esattamente un trionfo di estetica, si bada per lo più al sodo, alla concretezza, e un bel tackle ruvido conta più di un tocco vellutato. Però l’occhio vuole sempre la sua parte, anche se può innescarsi la dicotomia tra visuali e visioni: visioni di nudo integrale o visuali di pizzi e merletti, ad esempio? Nel dubbio meglio rivedere tutto al Var, conquistandosi in ogni caso visuali privilegiate.VEDO NON VEDOL’erotismo è tutto lì, nel vedo non vedo. E che casi annoverabili in tale cerchia facciano discutere è praticamente inevitabile. Un esempio arriva dall’Eccellenza Ligure, condel Carpenedolo, Tononi, squalificato fino a febbraio perché “dopo il terminegara siva iva leai giocatorifacendo chiari gesti provocatori con le mani disattendendo quindi il proprio dovere di educatore”.