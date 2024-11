Gaeta.it - La XXIV edizione di AssapoRagionando celebra l’enogastronomia calabrese a Mendicino

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’evento enogastronomico, giunto alla sua, si prepara a fare il suo ingresso nel panorama culturale e gastronomicocon importanti novità. Il festival, che mette in evidenza produzioni locali e artigianato, si svolgerà dal 22 al 24 novembre 2024 nel Parco degli Enotri a. Con un programma ricco e diversificato, la manifestazione si propone di far conoscere e valorizzare le tradizioni culinarie della Calabria, coinvolgendo anche le famiglie in attività educative e ludiche legate al mondo del cibo.Il percorso storico diLa storia diinizia nel 2001 e trae origine dalla Fiera di Acri, un’iniziativa pensata per promuovere l’agricoltura e il cibo tipico della regione. Sotto la direzione di Alex Franzisi, il festival ha guadagnato un ruolo sempre più centrale, non solo in Calabria ma anche a livello nazionale.