La Roma e il suo mal di trasferta | a Bruxelles Juric non va oltre il pari

Laha il mal die non ne guarisce a, dove viene fermata sull’1-1 da un Union Saint gilloise che appare inferiore, ma che alla fine mette anche paura. Allo stadio Re Baldovino i giallorossi, dopo un primo tempo francamente sconcertante, mettono in campo qualcosa di positivo nella prima mezzora della ripresa, riuscendola a sbloccare con Mancini. Ancora una volta, però, mancano attenzione e cattiveria, e soprattutto la personalità. Così, in modo analogo al gol segnato, i capitolini ne subiscono uno e buttano altri due punti che cominciano a pesare in coppa: due rimonte subite da situazione di vantaggio contro l’Athletic e poi oggi, più la disastrosa sconfitta con l’Elfsborg: sono cinque punti in quattro partite e in Europa League con la maxi classifica è decisamente poco, bisognerà correre nelle ultime quattro per evitare bruttissime sorprese.