Lanazione.it - La ripartenza c’è, dopo l’alluvione vince la solidarietà: Prato Nord sorride

, 7 novembre 2024 – Era il 6 novembre del 2023 quando il presidente della Figc Gabriele Gravina arrivò in Galceti provenendo direttamente da Coverciano, per manifestare ladella federazione al. Allora, a pochi giorni dal, l’intera area del ’Galleni’ e del parco in generale aveva un aspetto a dir poco spettrale, fra fango e detriti trasportati dalle acque. Esattamente un annoperò, l’impianto sportivo di Galcetello è come nuovo: gli oltre 200mila euro raccolti hanno consentito il rifacimento dei due campi e le opere di corredo, che sono stati simbolicamente inaugurati ieri mattina., l'inaugurazione dei nuovi campil'alluvione Una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato la sindaca Ilaria Bugetti, il presidente della Figc - Lega Nazionale Dilettanti Toscana Paolo Mangini, il vice-presidente Massimo Taiti insieme all’amministratore delegato ConadOvest Adamo Ascari, all’amministratore di ConadTommaso Signorini e al caporedattore de La Nazione Luigi Caroppo.