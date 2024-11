Ilrestodelcarlino.it - La comunità che vogliamo: "Luoghi di aggregazione ma anche strade sicure"

Tra i 144 componenti dei nuovi 12 Consigli di quartiere potrebbero esserciloro Riccardo Pagnini, commercialista, 46 anni, con 2 bambini; Simone Badioli, 57 anni, responsabile di produzione in un’azienda di design e cattabrighese doc; Silvia Marsili, progettista ed esperta di formazione professionale; Luigi Selleri, 46 anni, bancario; Annalisa Federici, fioraia e Miriam Ricci, imprenditrice. Si tratta di persone che, nonostante i mille impegni, tra cura della famiglia e il lavoro, dedicheranno parte del proprio tempo, a titolo totalmente gratuito, al servizio del quartiere. Perché farlo? Lo chiediamo a Selleri, padre di sei giovani tra i 4 e i 18 anni. Non le bastano le cose che ha da fare? "Vivo a Torraccia, un’area del quartiere con tante coppie giovani e in continua espansione – spiega –.