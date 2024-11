Inter-Arsenal 1-0 le parole di Lautaro Zielinski e Calhanoglu nel post partita

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Grande gioia in casaper la vittoria ottenuta contro l’questa sera. Sono stati 3 punti conquistati soffrendo tutti insieme da grande squadra. Man of the match è stato, decisivo dal dischetto. Il turco a Prime ha detto:“Come descriverei questo rigore? Spero di continuare così, senza errori. Ho osservato il portiere fino all’ultimo e ho fatto qualcosa di diverso. Parlando della gara in generale, è stata davvero dura; l’è una squadra molto forte. Alla fine, conta solo il risultato. Abbiamo difeso bene e mantenuto la porta inviolata. Nonostante i numerosi calci d’angolo concessi, i nostri difensori sono stati eccezionali. Perché tanta sofferenza? A volte è inevitabile; oggi abbiamo dovuto lavorare duramente e sacrificarsi”.LediPoi a parlare è stato il capitano– “Le partite di Coppa sono sempre belle da giocare, soprattutto contro squadre di qualità come l’