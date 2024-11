Ilrestodelcarlino.it - Incidente e incendio in autostrada oggi a Bologna: tragedia nel raccordo tra A1 e A14

, 7 novembre 2024 – Tragicosulinternole tra A1 e A14, dove poco prima delle 12 un’auto, dopo aver tamponato un camion, ha preso fuoco. La macchina è stata divorata dalle fiamme: dai primi accertamenti pare che nessun automobilista abbia lasciato l’abitacolo prima che si sviluppasse il rogo. Ci sarebbe quindi almeno una vittima. E adesso si attende il lavoro dei soccorritori, polizia stradale e vigili del fuoco, per capire quante persone fossero all’interno della macchina, se effettivamente come pare nessuno è riuscito a uscire. Notizia in aggiornamento