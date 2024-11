Ilrestodelcarlino.it - Il "rimpastino" non basta, Pirani in bilico

Non è un rimpasto, come già detto, ma un semplice scambio di deleghe quelle che lunedì scorso il sindaco Francescoha deciso di fare dando, di fatto, più "potere" agli assessori latiniani. A Monica Bordoni la delega alla Sanità, a Paolo Strappato quella al Patrimonio e a Matteo Sabbatini il Contenzioso, mossa che nulla però avrebbe a che fare con un tentativo riuscito di accordo di tutta la maggioranza per il gruppo civico unico, chiesto proprio dal leader delle Liste civiche da sempre Dino Latini. Anzi, del conferimento delle deleghe "mancanti" i latiniani pare non sapessero nulla e ciò avrebbe indispettito una buona parte di loro nonché alcuni degli "antonelliani" che già non vedono di buon occhio il paventato accordo, necessario, però, per rimanere a galla. A parte questo però, le trattative non stanno andando bene.