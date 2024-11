Ilfattoquotidiano.it - Il fratello del vigile investito sul carabiniere: “Era ubriaco e rideva. Non lo dimenticherò mai”

“La macchina è arrivata senza frenare e mioè stato colpito alle gambe. Mi ha chiamato dicendomi di andare sul posto perché stava morendo. Mi ha detto ‘ti voglio bene, per me sei stato un ottimoma sto morendo. Non vedo più e non sento più le gambe”. È il racconto ai cronisti di Riccardo Virgili,delieri sera a Roma durante un rilievo, in un video pubblicato sul sito del Corriere della Sera. “Appena arrivato ho capito subito che l’incidente era grave. Io non so chi sia l’autore. Ho chiesto a tutte le istituzioni di fare chiarezza e che questa persona paghi. Vedere miocosì e questa persona ubriaca chenon lamai, mi ha fatto troppo male – ha aggiunto – . Non si rendeva proprio conto di quello che era successo. Voglio che venga fatta giustizia.