Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 7 novembre 2024: film e intrattenimento

Su Rai Uno Don Matteo, su Canale 5 Endless Love, su Sky Cinema Rapina a Stoccolma. Guida aiTv della serata del 7Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 7? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalla 21.20 Pompei, 79 d.C. Mentre il Vesuvio erutta distruggendo la città, lo schiavo celta Milo, diventato un famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante. Su Rai Movie dalle 21.10 La promessa dell’assassino. In un ospedale di Londra, l’ostetrica russa Anna Khitrova è scossa dalla morte di una quattordicenne dopo il parto. Per trovare la famiglia a cui poter affidare il nascituro, traduce il diario della giovane, sperando in qualche indizio.