Notizie.com - Great again, Bassetti come Trump: “Rendiamo di nuovo grande il Sistema sanitario nazionale italiano”

Nel giorno del voto negli Usa, Matteoriprende lo slogan caro al neopresidente Donald. E lo fa suo. “Make italian haelth system“: così, il noto infettivologo sui social mette al centro unincrisi.riprende lo slogan dinel giorno dell’elezione negli Usa: “Sanità allo sfascio, ecco cosa serve” (ANSA) Notizie.comLotta agli sprechi in sanità, nuove forme di finanziamento. E unione. Questa la ricetta dell’infettivologo Matteo, direttore del reparto di Malattie Infettive al San Martino di Genova.La sua proposta arriva nel bel mezzo della bufera che vede contrapposti i sindacati medici Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Nursing Up, e il governo, proprio sulla Manovra economica e i fondi per la sanità.La storia su Instagram continua così: “Cerchiamo di fare qualcosa di più per una sanità allo sfascio”.