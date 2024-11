Quotidiano.net - Film e serie tv su Paramount+ a novembre 2024

Novità tratv enel mondo di. La piattaforma streaming assicura al proprio pubblico di abbonati una vasta gamma di titoli per accontentare i diversi gusti dello spettatore. Ecco quali titoli sbarcheranno nelle prossime settimane. Vita da Carlo 3 Continua, con il terzo capitolo, lacon protagonista Carlo Verdone. In questi episodi in arrivo, all’attore viene proposta la conduzione del Festival di Sanremo. Del resto è reale e nota a tutti la vasta cultura musicale di Verdone e appare così la persona ideale per dare vita a una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo. Così, si ritrova tentato dalla possibilità di unire musica e cinema, le due più grandi passioni che da sempre lo accompagnano. In quell’assurda ipotesi c’è qualcosa che, nel profondo, lo alletta.