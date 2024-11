Gaeta.it - Donald Trump eletto 47esimo presidente: le prime congratulazioni da politica e sport

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterè statocomedegli Stati Uniti d’America, un risultato che ha scatenato reazioni variegate in tutto il mondo. Non sono state delleriservate unicamente alla sfera; esponenti del mondo dello spettacolo e dellohanno voluto unirsi in questo momento storico. Anche in Italia la notizia ha avuto una notevole diffusione, testimoniando l’impatto globale di tali eventi politici. Tra lepersonalità a inviare messaggi divi è Aurelio De Laurentiis,del Napoli, il quale ha scelto Twitter per esre le sue felicitazioni.Le reazioni dallaglobaleL’elezione diha generato un’ondata di reazioni nel panorama politico internazionale. Leader di varie nazioni hanno espresso i loro commenti, alcuni accogliendo con favore l’elezione, altri con scetticismo.